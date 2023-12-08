«Познакомили с семьями»: роман Брэдли Купера и Джиджи Хадид стремительно развивается

Влюбленные почти все время вместе Джиджи Хадид и Брэдли Купер СОЦСЕТИ/КАРД ИЗ ФИЛЬМА “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА” Впервые о романе звезды Голливуда Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид заговорили в начале октября.