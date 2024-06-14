БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Казахстане намерены заняться этнической чисткой титульного населения?

В Казахстане намерены заняться этнической чисткой титульного населения?

Министерство труда и социальной защиты Казахстана подготовило дополнение в постановление правительства от 18 февраля 2017 года «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», сообщает Zakon.

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