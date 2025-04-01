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Госсекретарь США Рубио обсудил с главой МИД Мексики меры по защите автопрома США

Госсекретарь США Рубио обсудил с главой МИД Мексики меры по защите автопрома США

Американский госсекретарь Марко Рубио в понедельник, 31 марта, провел телефонную беседу с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте о мерах по защите автомобильной промышленности США и укреплению координации и сотрудничества в сфере безопасности.

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