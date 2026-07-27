📈 Спрос на ипотеку рухнул: что будет с ценами на жилье Во втором квартале 2026 года россияне взяли ипотечных кредитов на 26% меньше, чем в первом.
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📈 Спрос на ипотеку рухнул: что будет с ценами на жилье Во втором квартале 2026 года россияне взяли ипотечных кредитов на 26% меньше, чем в первом.
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