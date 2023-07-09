Показал ли мятеж слабость России? Нет! Испугался ли Путин? Нет!

В данном случае не "шум", а каждый может высказаться, в "рамках" Правил работы в соцсети. Для этого они и созданы. Помню Гайдпарк - по примеру лондонского, когда любой мог встать на трибунку в парке и высказываться. А правда (истина) бывает объективной - "марш был", это факт. Далее домыслы и предположения о причинах - это "субъективная правда". Нужно ли "почистить" МО РФ, вероятно - да. Только не методом выдвижения ультиматама, тем более спиаром в соцсетях, это кропотливая работа с созданием группировок и их противодействия внутри структур управления. "Паркетные генералы" себя показали осенью 2022 года, поменяли руководство СВО. В должности ГК ВКС и первого заместителя командующего ОГВ СВО назначен С. Суровикин. Далее - "читка" аппарата.

Аудрюс

В стране проблем до хрена и больше! И, самое интересное, что эти проблемы решаются, медленно, но решаются... Находясь в таком окружении и под жесточайшими рестрикциями, чему удивляться, что в стране существуют проблемы? Странно было-бы если в такой ситуации все шло, как по маслу... Другой вопрос, что многие жители страны сами не хотят решать свои проблемы, все ждут, что кто-то другой придет к власти и их проблемы решатся сами по себе... Ни чего не напоминает? Правильно это как украинцы, которые считали, что вступив в ЕС не надо будет работать и все у них появится само по себе....