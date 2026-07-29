Объявление

Лабзенко Л.А. уведомляет о намерении обратиться в Бабушкинский районный суд г. Москвы с иском об оспаривании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
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Лабзенко Л.А. уведомляет о намерении обратиться в Бабушкинский районный суд г. Москвы с иском об оспаривании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
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