Два мигранта с ножом напали на мужчину, а он их залил перцем и гонял по ТЦ

Краснодар снова подтверждает статус города с горячим нравом. Обычный инцидент у торгового центра показал, что перцовый баллончик в кармане — это не просто средство самоуспокоения, а самый надежный аргумент в споре с любителями помахать ножами.
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Опять скрытая реклама перцовых баллончиков? Хотя, несомненно, вещь нужная.
Главное чтобы не забыли выдворить, без права въезда вместе с семьями.
Они все ходят с ножами,для них нож главный аргумент в споре,придётся покупать перцовый баллончик,что бы обезопасить свою жизнь!!!!!!
Нам теперь с баллончиками по улицам ходить? Пора сокращать популяцию дикого зверья методом отстрела. Нельзя допускать бесконтрольного размножения первобытных животных.