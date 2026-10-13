Театр абсурда
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Театр абсурда

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Два мигранта с ножом напали на мужчину, а он их залил перцем и гонял по ТЦ

Два мигранта с ножом напали на мужчину, а он их залил перцем и гонял по ТЦ

Краснодар снова подтверждает статус города с горячим нравом. Обычный инцидент у торгового центра показал, что перцовый баллончик в кармане — это не просто средство самоуспокоения, а самый надежный аргумент в споре с любителями помахать ножами.

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