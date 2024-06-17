Политнавигатор Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России Главной неожиданностью состоявшегося антироссийского саммита в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.
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