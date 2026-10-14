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Граф Шереметев, переехавший из Франции, назвал жизнь в России большим счастьем

Граф Шереметев, переехавший из Франции, назвал жизнь в России большим счастьем

Граф Петр Шереметев раскрыл впечатления от России после переезда из ФранцииРанее Шереметев заявлял, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию.

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