СВО могла начаться в 2019 году, но была отложена. Генерал Андрей Гурулёв раскрыл причину. По его мнению, отсрочка требовалась, чтобы успеть подготовиться тщательнее: "Тогда не было ни "Калибров", ни "Искандеров".
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Спасибо Обаме - это он не дал армию приватизировать, рано украинский кипеш начал.
Действовать надо было как Екатерина-2 в 1780 году. Присоединение Крыма к России. (Автор книги: Алла Бегунова . "Когда падают звёзды" или второе название: "Тайный агент её величества"). Что касается переговоров и соглашений "Минск-2 и.т.п-ЭТО ВСЁ ФИКЦИЯ и это было хорошо видно !)
Были Минск 1 , Минск2 , Нормандский формат , Формула Штанмайера , Четыре зерновые сделки . И все верили и верили . Чему?. Что в очередной раз наебут . Так и выходило . И еще . А что делали в армии 14 лет назначенные Путиным министры обороны Сердюков и Шойгу ? Где результат их работы ? Нет того . Нет другого . Оказалось что даже формы нет . Все растащили . Ведь и у Украины в 2014 году армии практически не было . Были в основном нац . батальоны . Пример Крыма , когда их 22000 группировки украинских войск в Крыму 17500 перешли служить в российскую армию . На Украину уехало служить 15000 человек . Вся Правобережная Украина ( и не только )малой кровью перешла бы к России . И Европа бы только утерлась .НО?
Это тот самый Гурулёв, который хотел сбросить ЯО на русский город Киев ?... Ну и что. Хотелка была даже у хохлов, - Хрюлька Тимошенница хотела тоже ЯО сбросить на Москву.
Ну, в 2019м поверили Минским договоренностям.
А чему поверили (опять поверили!!!) 2022м?
А почему "начавшиеся атаки на украинские мосты как ключевой поворот в рамках СВО, как важный шаг, грамотно дополняющий предыдущие удары по логистическим мощностям противника и его энергообъектам" (Цэ) начались только пару месяцев назад - на 5й год СВО?
ЗЫ. А беспилотники, как массовое оружие, появились только в ходе окопного сидения на Донбассе и, поначалу, скорее, как средство позадрачивать противника. Проскакивали в 2015м-2019м годах сообщения, что хохлы с помощью игрушечных квадрокоптеров забрасывали в окопы ополченцев то гранаты, то пакеты со своим дерьмом.
Да, были Рапторы, были какие-то наши разработки, но вот так, чтобы массово в одном налете 500-600 машин - это даже на ум никому не приходило.
Преимушество то