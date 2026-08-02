Гособвинение добивается ужесточения наказания блогеру Чекалиной

Первоначальный приговор, оглашённый 31 июля в закрытом судебном заседании, назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в размере 765 миллионов рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на три года.
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