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Регионы России

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Гособвинение добивается ужесточения наказания блогеру Чекалиной

Гособвинение добивается ужесточения наказания блогеру Чекалиной

Первоначальный приговор, оглашённый 31 июля в закрытом судебном заседании, назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в размере 765 миллионов рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

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