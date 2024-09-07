Разговоры с представителями этой национальности привели меня к следующему пониманию - Россию они уважают, россиянам - благодарны, за то, что мы помогли им избежать этнических чисток в 90-е годы, но вот основные тезисы, почему они не хотят в Россию - такие: Первый и главный.
Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?
Комментарии
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Ратник Ратник
не суди и да не судим будешь...
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8 час.
Надежда Петракова
их место в Грузии🙏✈Бездельники-сели на шею России и не чешутся(👎Всё в полнейшем запустении и разрухе((😡
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5 час.
AP
Andrej Popp
Все как всегда, ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ .......... сперва получились ХОХЛЫ. Народец жадный и подлый, за халяву мать родную продаст. Потом ПОЛУЧИЛИСЬ *кавказцы*, грузины, армяне, азеры. Народы торгаши, ВСЕ, больше они ничего не умеют. Затем ...... затем получились *азиаты*. Которые ВДРУГ, в массе своей оказались *СТРОИТЕЛЯМИ* ! Хотя зачастую простой гвоздь от самореза отличить не могут. Теперь вот абхазы. Проблема проста, как мир. Другим эвана сколько халявы подвалили, а мы чем хуже ? Давайте и нам халяву и, желательно, больше, чем всем остальным вместе взятых. Короче, получается, как в Германии, где немцы РАБОТАЮТ, чтобы прокормить и обеспечить всем необходимыи порядка более 10 миллионов негров, укропов, своих бездельников и всех европейских. Теперь и русский народ РАБОТАЙ и обеспечивай всем необходимыи Кавказ, Укопию, Среднюю Азию. А они будут наших баб трахать, самим-то некогда, РАБОТАТЬ НАДО ! И кто виноват ? НИКТО ! Только САМИ !
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3 час.
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