Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?

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Andrej Popp

Все как всегда, ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ .......... сперва получились ХОХЛЫ. Народец жадный и подлый, за халяву мать родную продаст. Потом ПОЛУЧИЛИСЬ *кавказцы*, грузины, армяне, азеры. Народы торгаши, ВСЕ, больше они ничего не умеют. Затем ...... затем получились *азиаты*. Которые ВДРУГ, в массе своей оказались *СТРОИТЕЛЯМИ* ! Хотя зачастую простой гвоздь от самореза отличить не могут. Теперь вот абхазы. Проблема проста, как мир. Другим эвана сколько халявы подвалили, а мы чем хуже ? Давайте и нам халяву и, желательно, больше, чем всем остальным вместе взятых. Короче, получается, как в Германии, где немцы РАБОТАЮТ, чтобы прокормить и обеспечить всем необходимыи порядка более 10 миллионов негров, укропов, своих бездельников и всех европейских. Теперь и русский народ РАБОТАЙ и обеспечивай всем необходимыи Кавказ, Укопию, Среднюю Азию. А они будут наших баб трахать, самим-то некогда, РАБОТАТЬ НАДО ! И кто виноват ? НИКТО ! Только САМИ !