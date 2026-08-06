Мишустин поручил подготовить дорожную карту по технологиям к 27 октября

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился представить до 27 октября дорожную карту технологий. В проект вовлечены Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и другие ведомства для улучшения управления российской наукой.
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