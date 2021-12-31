В Госдуме оценили возможность лишить россиянина гражданства по праву рождения

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил возможность лишить россиянина гражданства, полученного им по праву рождения: «Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил возможность лишить россиянина гражданства, полученного им по праву рождения: «Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно.
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