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В Госдуме оценили возможность лишить россиянина гражданства по праву рождения

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил возможность лишить россиянина гражданства, полученного им по праву рождения: «Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно.

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