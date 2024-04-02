Лавров заявил, что РФ и Белоруссия вместе справятся с угрозами от Запада

Россия и Белоруссия совместными усилиями справятся с угрозам, которые бросают страны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов России и Беларуси, текст поздравления опубликован на сайте МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии