Лавров заявил, что РФ и Белоруссия вместе справятся с угрозами от Запада

Россия и Белоруссия совместными усилиями справятся с угрозам, которые бросают страны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов России и Беларуси, текст поздравления опубликован на сайте МИД РФ.