Глава МИД Китая призвал Австралию вести себя как партнер, а не как враг

Относиться к Китаю как к партнеру, а не как к противнику, и накапливать «позитивную энергию» для улучшения связей между двумя странами призвал свою австралийскую коллегу Пенни Вонг министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 10 июля Reuters.