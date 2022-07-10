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Глава МИД Китая призвал Австралию вести себя как партнер, а не как враг

Глава МИД Китая призвал Австралию вести себя как партнер, а не как враг

Относиться к Китаю как к партнеру, а не как к противнику, и накапливать «позитивную энергию» для улучшения связей между двумя странами призвал свою австралийскую коллегу Пенни Вонг министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 10 июля Reuters.

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