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Добрый Мир

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Россия вызывает у Британии комлексы. В Лондоне хотят безопасности.

Россия вызывает у Британии комлексы. В Лондоне хотят безопасности.

Старая недобрая Британия снова решила напомнить о себе и рассказать о том, почему же в России так ее не любят.

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Комментарии
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Sergiy Che
У них на нас вечно комплексы - а от своих комплексов они вечно гадят... Так в русской памяти навеки и сохранились...)))
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