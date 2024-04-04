Первый пошел. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Владимир Петросов

Всё до безобразного выглядит очень нагло со стороны правоохранительных органов. Они с само начала прекрасно понимали, с кем имеют дело. Всё, что необходимо было сделать в первый момент, это выдать Агаларовым ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ. Ничего в этом страшного (для законопослушного человека) нет. Тем более, что мы знаем массу примеров, когда такие подписки выдаются направо и налево и почти никак не сопряжены с ограничением свободы. А так "зелёный коридор" на лицо. Относительно системы пожаротушения и наличия запасных выходов. Совершенно очевидно, что не было никакой экспертизы проекта "Крокуса". А если и была, то оооочень поверхностная или оооочень хорошо проплаченная. Ну и наконец относительно Эмина Агаларова. Он улетел не на луну, а в Баку. Там у него есть РОДНЫЕ дети и он имеет право с ними общаться когда посчитает нужным (пока не ограничена свобода). Так что Агаларов сделал всё рамках ДОЗВОЛЕННОГО, а заодно показал правоохранителям огромный кукиш.