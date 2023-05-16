Global Look Press/William Volcov/ZUMAPRESS.com ООН выступает против любых терактов, однако официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик пока не видел изобличающих высказываний главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Global Look Press/William Volcov/ZUMAPRESS.com ООН выступает против любых терактов, однако официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик пока не видел изобличающих высказываний главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
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