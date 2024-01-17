В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина

О местонахождении взрослого мужчины ничего неизвестно уже два месяца.43-летний житель Таганрога Ростовской области Евгений Самойленко пропал при невыясненных обстоятельствах ещё в начале ноября 2023 года.
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