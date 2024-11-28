Олигархи шагают за плугом по РЖД. Пока структуры Махмудова приобретают агрохолдинг, «Деметра» увеличивает железнодорожный парк за счёт «Атланта»

Сельское хозяйство продолжает манить представителей крупного бизнеса, оставаясь одной из отраслей экономики с высоким процентом сделок по слиянию/поглощению, и исправно поставляя новости о смене владельцев той или иной компании.
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