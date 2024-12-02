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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов пропустил 2-й подряд матч «Коламбуса» из-за травмы верхней части тела. Он не поехал с командой на выездное турне из 5 игр

23-летний форвард не сыграл против «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Матч против «Блэкхокс» стал первым для команды в гостевом турне из 5 игр.

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