Генерал «распутица» вносит коррективу в планы ВСУ

Окно возможностей для наступления ВСУ закрывает, на некоторое время, осенняя непогода. На главном направлении наступления украинских нацистов – Запорожском осталось три солнечных дня, затем зарядят затяжные осенние дожди.
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