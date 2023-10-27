В ХАМАС назвали причину невозможности освобождения заложников

ХАМАС готово освободить захваченных израильских заложников из числа гражданских, но удары Армии обороны Израиля по сектору Газа не дают этому свершиться Об этом заявил член политбюро группировки Муса Абу Марзук.
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