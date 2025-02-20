Телеведущий Гордон призвал посадить свердловских чиновников

Российский телеведущий Александр Гордон в программе «Мужское/женское» призвал посадить чиновников Каменска-Уральского в Свердловской области из-за того, что они не могут решить вопрос о расселении аварийного дома.
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