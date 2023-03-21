Инфореактор

1 082 подписчика

Прервавшая концерт в Сочи певица МакSим включила в райдер лимон, сырки и ветчину

Прервавшая концерт в Сочи певица МакSим включила в райдер лимон, сырки и ветчину

Российская певица Марина Максимова, выступающая под сценическим именем МакSим, не смогла завершить концерт в Сочи из-за плохого самочувствие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх