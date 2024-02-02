Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...

Politiki.net Израильский политолог Яков Кедми, о "катастрофе ожидающей Путина" Политолог Яков Кедми в прошлом большой друг и частный гость ведущего передач Соловьева, годами не вылезал с экранов наших телевизоров.

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