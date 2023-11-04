На этой картинке спрятали сразу 66 фильмов, но найти их все почти никто не может

Художник утверждает, что на одной из своих картин сумел скрыть сразу 66 популярных фильмов. Однако найти все эти фильмы пока что оказалось непростой задачей, и многие начали сомневаться в честности автора.
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