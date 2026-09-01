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В России ужесточили поддержку разработчиков электроники: получить деньги на «отечественную» электронику с импортной начинкой станет сложнее

В России ужесточили поддержку разработчиков электроники: получить деньги на «отечественную» электронику с импортной начинкой станет сложнее

Господдержку привязали к перечню критической продукции Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции в сфере радиоэлектроники, разработчики которой смогут претендовать на государственные субсидии.

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