В России ужесточили поддержку разработчиков электроники: получить деньги на «отечественную» электронику с импортной начинкой станет сложнее

Господдержку привязали к перечню критической продукции Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции в сфере радиоэлектроники, разработчики которой смогут претендовать на государственные субсидии.
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