Оппозиция в Германии пообещала лишить украинцев пособий по безработице

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг пообещал лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице.