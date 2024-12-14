Оппозиция в Германии пообещала лишить украинцев пособий по безработице

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг пообещал лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице.
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