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Нижегородская правда

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Первое нижегородское предприятие по монтажу фасадов присоединилось к федпроекту

Первое нижегородское предприятие по монтажу фасадов присоединилось к федпроекту

Компания ООО «Билдэко» из Нижнего Новгорода стала 331‑м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области.

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