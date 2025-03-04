Anthropic привлекает 3,5 млрд долларов для реализации своих амбиций в сфере искусственного интеллекта

Стартап в области искусственного интеллекта Anthropic в понедельник объявил о привлечении 3,5 миллиарда долларов при оценке в 61,5 миллиарда долларов после выхода на биржу, возглавляемый Lightspeed Venture Partners.
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