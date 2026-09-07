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Моряки подлодки «Дмитрий Донской» рассказали о значении мощей князя для участников СВО

Моряки подлодки «Дмитрий Донской» рассказали о значении мощей князя для участников СВО

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Моряки, проходившие службу на атомном подводном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской», рассказали о значении обретения мощей святого князя и их принесения в зону специальной военной операции.

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