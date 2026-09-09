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«С 1 по 10 день цикла», – врач дала рекомендации по приему железа

«С 1 по 10 день цикла», – врач дала рекомендации по приему железа

Препараты железа можно принимать, даже не зная свой уровень ферритина. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, все менструирующие женщины могут принимать железо с 1 по 10 день цикла в стандартной дозировке в качестве профилактики дефицита.

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