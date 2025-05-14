Депутат из Петербурга предложил оснастить полицейских самокатами

Для борьбы с нарушителями на СИМ Депутат парламента Петербурга Павел Крупник предложил оснастить сотрудников патрульно-постовой службы и иных подразделений полиции транспортными средствами нового поколения.
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