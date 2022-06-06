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Муж постоянно врет

Муж постоянно врет

Добрый день) Уж и не знаю, что делать - муж врет постоянно, по любому поводу. Врет, что забыл пароль в контакте, врет про зарплату, врет про то,что был на совещании,хотя ам встречался в обед с другом (с другом- точно), врет по другим поводам.

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