Modi hosts leaders of Russia, Iran and China at BRICS summit

At the BRICS summit in New Delhi Indian Prime Minister Narendra Modi will host presidents Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian and Xi Jinping.
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