США боятся ядерного арсенала России, поэтому над Израилем ракеты сбивают, а над Украиной нет — Politico

США боятся ядерного арсенала России, поэтому над Израилем ракеты сбивают, а над Украиной нет. «Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но который, к сожалению, верен, заключается в том, что мы можем пойти на риск сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне.
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