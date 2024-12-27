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Царьград

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Войска РФ окружили Великая Новоселка: отрезан главный путь снабжения ВСУ

Войска РФ окружили Великая Новоселка: отрезан главный путь снабжения ВСУ

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке оказался в затруднительном положении. Российские войска контролируют основные пути снабжения, окружая поселок с разных направлений.

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