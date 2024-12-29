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  • Нина Комарова
    пожарный - для пожарного тушёнка. Пожарник- это такая букашкаПочему у тебя так...
  • Alex Nемо
    Написано прикольно и по доброму. Спасибо.Кросс по пересечё...
  • Элеонора Коган
    А Шарик-то в будке на морозе, жаль пёсика.Русский мороз

У меня только одна вредная привычка: считать все свои привычки полезными

У меня только одна вредная привычка: считать все свои привычки полезными

— Как жизнь?— На жизнь, конечно, не хватает, но, слава богу, смерть нам тоже не по карману. Полицейский наставляет «молодое поколение»:— Труднее всего иметь дело с женщинами, они ни за что не желают признаваться! Вот, например, недавно одна посетительница в гостинице уснула с зажженной сигаретой, и в результате случился пожар.

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