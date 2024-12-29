У меня только одна вредная привычка: считать все свои привычки полезными

— Как жизнь?— На жизнь, конечно, не хватает, но, слава богу, смерть нам тоже не по карману. Полицейский наставляет «молодое поколение»:— Труднее всего иметь дело с женщинами, они ни за что не желают признаваться! Вот, например, недавно одна посетительница в гостинице уснула с зажженной сигаретой, и в результате случился пожар.