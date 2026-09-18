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Exxon Eyes Venezuela Return Nearly Two Decades After Nationalization Exit

Exxon Eyes Venezuela Return Nearly Two Decades After Nationalization Exit

Exxon Eyes Venezuela Return Nearly Two Decades After Nationalization Exit ExxonMobil is negotiating a return to Venezuela's Orinoco Belt, eyeing the Petromonagas heavy-oil project and neighboring Carabobo assets, Reuters reported Wednesday, citing people familiar with the matter.

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