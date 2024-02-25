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Никогда не делайте это: власти Челябинска обратились к горожанам с очень личной просьбой

Никогда не делайте это: власти Челябинска обратились к горожанам с очень личной просьбой

Одна привычка жителей напрочь рушит всю систему канализации в мегаполисе.Власти Челябинска обратились к горожанам со специальным заявлением: — Администрация города Челябинска просит жителей не смывать в унитаз влажные салфетки.

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