В результате атаки украинского дрона под Белгородом погибла женщина

Рассказал Вячеслав Гладков В Белгородском районе у КПП поселка Октябрьский украинский дрон атаковал легковой автомобиль, погибла женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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