Руководитель школы развития карьеры Мурадян высказался об идее ввести шестидневку в России

Специалист в области управления человеческими ресурсам, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян отреагировал на предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Специалист в области управления человеческими ресурсам, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян отреагировал на предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести в России шестидневную рабочую неделю.
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