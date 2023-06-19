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Руководитель школы развития карьеры Мурадян высказался об идее ввести шестидневку в России

Руководитель школы развития карьеры Мурадян высказался об идее ввести шестидневку в России

Специалист в области управления человеческими ресурсам, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян отреагировал на предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести в России шестидневную рабочую неделю.

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