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США пригрозили жестким ответом РФ и Ирану за наращивание военного сотрудничества

США пригрозили жестким ответом РФ и Ирану за наращивание военного сотрудничества

Global Look Press Американские власти и их союзники намерены предпринять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцам, главное прокукарекать, а потом пусть будет, что будет!👀😜👈🖕
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