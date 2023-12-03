Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога

Жительница Новосибирска скончалась после того, как ей удалили зуб. Об этом сообщил сайт kp.ru. Родственники погибшей рассказали, что 27-летняя Алина почувствовала боль в ротовой полости и обратилась к специалисту.
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