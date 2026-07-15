«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта

За год перевозки наземными роботами на одной бригаде ВСУ выросли с 30 до 300 тонн в месяц, но почти вся эта техника воюет не в бою, а на подвозе и эвакуации — и настоящая революция идёт не в конструкции машин, а в том, кто успеет наладить под них ремонт, кадры и единый стандарт.