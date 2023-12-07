«Ненавижу «Реал» сильнее, чем «Эспаньол». Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду». Экс-президент «Барселоны» Гаспар о мадридцах

«Я намного больше ненавижу «Реал», чем «Эспаньол», к которому никакой ненависти нет. Я хочу, чтобы «Эспаньол» поднялся в Примеру, а «Реал» – отправился в Сегунду», – сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.