ДОПУЩЕНА РОКОВАЯ ОШИБКА: МЯТЕЖ ПРИГОЖИНА БЫЛ ВОПРОСОМ ВРЕМЕНИ

ФЮ

Фаина Юсупова

Когда приехал Пригожин,чтобы защищать нашу Родину от нациков города,собирая людей (даже заключённых),мы гордились,что у нас есть такой отряд боевой Вагнер,а теперь просто ужас,что эти парни сделали бы с нами простыми людьми.Как крысы поступили,приехали разбираться на всей бронетехники с куча вооружёнными людьми.Разве это хорошо?Если вам Вагнер что-то не понравилось в действие нашей Минобороны,так пусть сам Пригожин приехал с разборками призиденту,а не на танках,что мы вас проучим.Так нельзя делать,а людях подумали?Не хрена.Все корреспонденты мира теперь пишут про вас Вагнер,что вы устроили-герои.