Износ объектов ЖКХ в новых регионах России приближается к 100%

Износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах России приближается к 100%. Полностью восстановить там хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения за несколько месяцев не представляется возможным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии